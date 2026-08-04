Путин подписал закон о запрете на обратный выкуп активов для иностранцев

Иностранные инвесторы, которые ушли с российского рынка в 2022 году после начала специальной военной операции, могут через суд лишиться права на обратный выкуп акций и долей в отечественных компаниях. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ устанавливает порядок работы с правом иностранцев на обратный выкуп акций и других активов в России. Для тех, кто покинул рынок после указанной даты, теперь предусмотрена возможность отобрать это право в судебном порядке.

Такая мера коснётся инвесторов, которые открыто поддерживали недружественные действия против России и её жителей, а также пытались очернить российскую армию и государственные структуры. В список оснований вошли и финансирование терроризма, публичные заявления об уходе или приостановке работы в стране, а также связанное с этим ненадлежащее выполнение обязательств.

Суд будет смотреть и на условия самой сделки по обратному выкупу. Лишить права можно, если цена выкупа отличается от рыночной на 25% и более. Другое основание — если нынешний владелец вложил в актив дополнительные средства, без которых бизнес мог бы просто закрыться.

В тексте закона также говорится, что новые правила нужны для защиты интересов российских граждан и компаний, а также ради экономического суверенитета и безопасности страны. При этом подчёркивается, что мера не направлена на необоснованное ущемление прав иностранцев. Закон начинает действовать со дня публикации.

А ранее Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий лишать инвесторов из недружественных стран права на обратный выкуп активов российских компаний. Речь идёт о так называемых call-опционах — они позволяли ушедшим компаниям спустя время вернуть свои доли или акции. По новому закону суд сможет прекратить действие такого права по заявлению самой российской компании.