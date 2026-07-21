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21 июля, 14:14

Госдума запретила обратный выкуп активов для ряда иностранных инвесторов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государственная дума РФ приняла в третьем — окончательном — чтении закон, который позволяет лишать иностранных инвесторов из недружественных стран права на обратный выкуп активов в российских компаниях. Речь идет о механизмах, известных как call-опционы, которые позволяли ушедшим компаниям через определённое время вернуть свои доли или акции обратно.

Новый закон вносит поправки в законодательство, регулирующее деятельность хозяйственных обществ. Главное нововведение заключается в том, что суд теперь может прекратить действие права на обратный выкуп по заявлению российской компании, если установлены определенные нарушения со стороны иностранного контрагента.

Основания для лишения права на обратный выкуп:

  • Дискредитация российской армии и государства: Публичные высказывания или действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также поддержка действий против интересов России.
  • Экстремистская деятельность: Финансирование терроризма, экстремизма или деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения.
  • Нарушение корпоративных обязательств: Ненадлежащее исполнение условий корпоративных договоров, повлекшее ущерб для российской компании.
  • Экономические махинации: Наличие в договоре условий о цене выкупа, которая отклоняется от рыночной стоимости более чем на 25%.

Иски о прекращении права на обратный выкуп будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области. Этот орган становится ключевой инстанцией для разрешения подобных споров, что призвано унифицировать судебную практику по делам, связанным с выходом иностранных компаний из российских активов.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы указывают, что принятые меры призваны защитить интересы российских юридических лиц и их акционеров. Многие российские компании, ранее ставшие частью международных холдингов, после февраля 2022 года столкнулись с искусственными барьерами, блокировками операционной деятельности и попытками иностранных собственников дестабилизировать работу предприятий из-за рубежа.

Фактически, данный закон закрывает возможность лёгкого возвращения для тех компаний, которые сопровождали свой уход антироссийской риторикой или действиями, наносящими прямой экономический вред российским активам.

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Тем временм американские компании активно обсуждают возвращение на российский рынок. Такое желание бизнеса отметил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, интерес к возобновлению работы в стране проявляет множество фирм из США.

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Оксана Попова
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