Госдума запретила обратный выкуп активов для ряда иностранных инвесторов

Государственная дума РФ приняла в третьем — окончательном — чтении закон, который позволяет лишать иностранных инвесторов из недружественных стран права на обратный выкуп активов в российских компаниях. Речь идет о механизмах, известных как call-опционы, которые позволяли ушедшим компаниям через определённое время вернуть свои доли или акции обратно.

Новый закон вносит поправки в законодательство, регулирующее деятельность хозяйственных обществ. Главное нововведение заключается в том, что суд теперь может прекратить действие права на обратный выкуп по заявлению российской компании, если установлены определенные нарушения со стороны иностранного контрагента.

Основания для лишения права на обратный выкуп:

Дискредитация российской армии и государства: Публичные высказывания или действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также поддержка действий против интересов России.

Публичные высказывания или действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также поддержка действий против интересов России. Экстремистская деятельность: Финансирование терроризма, экстремизма или деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения.

Финансирование терроризма, экстремизма или деятельности, связанной с распространением оружия массового уничтожения. Нарушение корпоративных обязательств: Ненадлежащее исполнение условий корпоративных договоров, повлекшее ущерб для российской компании.

Ненадлежащее исполнение условий корпоративных договоров, повлекшее ущерб для российской компании. Экономические махинации: Наличие в договоре условий о цене выкупа, которая отклоняется от рыночной стоимости более чем на 25%.

Иски о прекращении права на обратный выкуп будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области. Этот орган становится ключевой инстанцией для разрешения подобных споров, что призвано унифицировать судебную практику по делам, связанным с выходом иностранных компаний из российских активов.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы указывают, что принятые меры призваны защитить интересы российских юридических лиц и их акционеров. Многие российские компании, ранее ставшие частью международных холдингов, после февраля 2022 года столкнулись с искусственными барьерами, блокировками операционной деятельности и попытками иностранных собственников дестабилизировать работу предприятий из-за рубежа.

Фактически, данный закон закрывает возможность лёгкого возвращения для тех компаний, которые сопровождали свой уход антироссийской риторикой или действиями, наносящими прямой экономический вред российским активам.

Тем временм американские компании активно обсуждают возвращение на российский рынок. Такое желание бизнеса отметил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, интерес к возобновлению работы в стране проявляет множество фирм из США.