Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 03:17

Prada и другие люксовые бренды планируют вернуться в РФ, заявил президент GIM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Papin Lab

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Papin Lab

Иностранные компании, включая люксовый бренд Prada, хотят вернуться на российский рынок. Эту информацию озвучил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини.

«Prada, как и многие другие. Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке»,заявил Торрембини в интервью РИА Новости.

Представитель организации отметил, что точное число таких фирм назвать сложно. Интерес к возобновлению работы в России проявляют компании из множества различных бизнес-отраслей.

Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Итальянский модный дом Prada закрыл свои бутики и остановил розничные продажи в России в 2022 году.

В начале лета Prada создал специальную экипировку для астронавтов NASA. Эту одежду подготовили для участников лунной миссии Artemis IV. Бренд реализовал проект вместе с компанией Axiom Space, которая занимается космической инфраструктурой.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Prada
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar