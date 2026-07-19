Prada и другие люксовые бренды планируют вернуться в РФ, заявил президент GIM

Иностранные компании, включая люксовый бренд Prada, хотят вернуться на российский рынок. Эту информацию озвучил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини.

«Prada, как и многие другие. Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке», — заявил Торрембини в интервью РИА Новости.

Представитель организации отметил, что точное число таких фирм назвать сложно. Интерес к возобновлению работы в России проявляют компании из множества различных бизнес-отраслей.

Итальянский модный дом Prada закрыл свои бутики и остановил розничные продажи в России в 2022 году.

В начале лета Prada создал специальную экипировку для астронавтов NASA. Эту одежду подготовили для участников лунной миссии Artemis IV. Бренд реализовал проект вместе с компанией Axiom Space, которая занимается космической инфраструктурой.