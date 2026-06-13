«Вульгарщина не нужна»: Герой России Юрчихин объяснил, почему молодёжь в космос надо завлекать не модой

Привлекать подрастающее поколение в ракетно-космическую сферу следует реальными успехами, а не броским дизайном экипировки. Такую точку зрения в разговоре с ТАСС высказал лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, комментируя скафандры от итальянского модного дома Prada и потенциальном появлении аналогичных коллабораций в РФ.

Юрчихин подчеркнул, что космос и космонавтика для него ассоциируются отнюдь не с предметами гардероба. Он выразил надежду, что в стране наконец серьёзно займутся профильной отраслью. По мнению покорителя орбиты, первичными должны быть конкретные свершения, а не показные акции по созданию внешнего антуража.

«Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», — резюмировал он.

Напомним, что итальянский дом моды Prada разработал специальное обмундирование для астронавтов NASA. Экипировка предназначена для участников лунной миссии Artemis IV. Проект реализован совместно с компанией Axiom Space, специализирующейся на космической инфраструктуре. Облегающий костюм оснащён вентиляционными трубками, интегрированными прямо в ткань. Такая система должна обеспечивать охлаждение и циркуляцию воздуха при работе в открытом космосе.