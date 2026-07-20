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20 июля, 04:21

Глава AmCham заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Американские компании активно обсуждают возвращение на российский рынок. Такое желание бизнеса отметил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, интерес к возобновлению работы в стране проявляет множество фирм из США.

Руководитель AmCham объяснил препятствия для таких планов.

«Они хотят, но не могут. Всё, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», приводит его комментарий РИА «Новости».

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Ранее о похожих настроениях сообщил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини. Он рассказал о намерениях иностранных компаний вернуться в страну. Среди них числится и люксовый итальянский бренд Prada. Точное количество таких фирм эксперт назвать затруднился.

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Лия Мурадьян
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