Глава AmCham заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию
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Американские компании активно обсуждают возвращение на российский рынок. Такое желание бизнеса отметил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, интерес к возобновлению работы в стране проявляет множество фирм из США.
Руководитель AmCham объяснил препятствия для таких планов.
«Они хотят, но не могут. Всё, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — приводит его комментарий РИА «Новости».
Ранее о похожих настроениях сообщил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини. Он рассказал о намерениях иностранных компаний вернуться в страну. Среди них числится и люксовый итальянский бренд Prada. Точное количество таких фирм эксперт назвать затруднился.
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