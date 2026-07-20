Глава AmCham заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

Американские компании активно обсуждают возвращение на российский рынок. Такое желание бизнеса отметил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, интерес к возобновлению работы в стране проявляет множество фирм из США.

Руководитель AmCham объяснил препятствия для таких планов.

«Они хотят, но не могут. Всё, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Ранее о похожих настроениях сообщил президент ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa Витторио Торрембини. Он рассказал о намерениях иностранных компаний вернуться в страну. Среди них числится и люксовый итальянский бренд Prada. Точное количество таких фирм эксперт назвать затруднился.