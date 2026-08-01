Bloomberg: Состояние богатейших россиян снизилось на $5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских участников рейтинга Bloomberg с начала 2026 года уменьшилось на $5,02 млрд. Индекс учитывает в том числе изменения стоимости акций принадлежащих бизнесменам компаний.

Самые крупные потери зафиксированы у Михаила Прохорова. Его капитал сократился на $5,66 млрд и теперь оценивается в $10,9 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова, внесённого Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, уменьшилось на $1,86 млрд — до $12,5 млрд.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,44 млрд. Согласно рейтингу, сейчас его активы оцениваются в $23 млрд. Капитал председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина снизился на $1,16 млрд — до $22,6 млрд. Состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова уменьшилось на $1,41 млрд и составило $21,2 млрд.

Несмотря на серьёзные потери отдельных участников списка, общий результат оказался меньше суммы их убытков. Это означает, что рост капиталов других российских миллиардеров частично компенсировал снижение.

Ещё на 1 июня российские миллиардеры находились в плюсе: с начала года их совокупное состояние выросло почти на $21,9 млрд и достигло $320,8 млрд. Таким образом, за последующие два месяца динамика рейтинга заметно изменилась.