Богатые стали богаче: Состояние российских олигархов за год выросло на $22 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло почти на 21,9 млрд долларов. Такие подсчёты фиксируются на основе данных Bloomberg Billionaires Index.

Сейчас в рейтинг 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России. Их совокупный капитал на 1 июня оценивается в 320,8 млрд долларов.

Bloomberg рассчитывает состояние миллиардеров по стоимости акций компаний, где им принадлежат доли. В отдельных случаях используются показатели капитализации к EBITDA или соотношение цены акции к прибыли.

Лидером мирового рейтинга остаётся Илон Маск. С начала года его состояние увеличилось на 116 млрд долларов и достигло 735 млрд. В пятёрку также входят основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала богатейшего бизнесмена России Алексея Мордашова вернуть часть офшорных активов в РФ. Она заявила, что бизнесу стоит руководствоваться не только законами, но и совестью, патриотизмом и уважением к людям, благодаря которым были заработаны миллиарды.