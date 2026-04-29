«Подтянуть что-то из офшоров»: Матвиенко дала совет богатейшему россиянину

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Алексею Мордашову, главному акционеру «Северстали» и самому богатому россиянину по версии Forbes, вернуть часть своих офшорных активов в Россию. Она озвучила это предложение на заседании палаты, отметив, что в условиях экономических трудностей, с которыми сталкиваются Россия и Вологодская область, было бы целесообразно перевести средства из-за рубежа.

«Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности, и, может быть, что-то из офшоров подтянуть всё-таки в РФ? Понимая сложность ситуации: всем сложно, и стране, и родной Вологодской области, в которой работает это предприятие», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала крупнейшие российские предприятия к более глубокой ответственности, выходящей за рамки уплаты налогов. Она заявила, что помимо формальных законов, должны действовать «законы совести», патриотизма и любви к своей земле, а также уважение к людям, благодаря которым были заработаны миллиарды.

Матвиенко также обратила внимание на то, что консолидация и осознание ответственности должны стать общими для всех. Она привела в пример Вологодскую область, где власти, несмотря на небольшой бюджет, прилагают колоссальные усилия для выполнения социальных обязательств, и подчеркнула, что это требует понимания и поддержки со стороны бизнеса.

