Решетников назвал три ключевых фактора роста экономики России до 2036 года

Три ключевых направления будут определять развитие российской экономики в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Альфа-Саммите». Он определил факторы, влияющие на прогресс: человеческий капитал, технологии и позицию страны в мировой экономике.

По его словам, демографические изменения становятся одним из ключевых вызовов. Рост продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к пенсионной системе, здравоохранению и социальной сфере. Министр отметил, что изменение структуры спроса со стороны старшего поколения влияет на экономику в целом и требует увеличения доходов населения.

Отдельно он указал на необходимость повышения производительности труда и постепенного отказа от поддержки низкоэффективных рабочих мест. Решетников подчеркнул роль роботизации, искусственного интеллекта и технологического развития, а также организационных изменений, включая платформенные модели экономики.

Важным условием роста он назвал и миграционную политику, указав на необходимость её регулирования в интересах экономики. Вторым фактором министр обозначил технологии. Он обратил внимание на рост конкуренции, ограниченный доступ к современным решениям и их высокую стоимость. По его словам, в таких условиях особенно важна приоритизация направлений развития и инвестиций.

Третьим ключевым элементом названа роль России в мировой экономике. Решетников отметил важность сохранения открытости, развития интеграционных процессов и формирования новых международных цепочек добавленной стоимости. Он добавил, что сотрудничество часто будет выстраиваться со странами с разным уровнем технологического развития, однако спрос на российские технологии и бизнес остаётся высоким.

Ранее Решетников заявил о роли миграции в поддержании экономического роста страны. По его словам, устойчивое развитие экономики будет затруднено без привлечения трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что миграционные потоки необходимы, однако должны быть строго регулируемыми и соответствовать реальным потребностям рынка труда.