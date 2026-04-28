28 апреля, 10:47

Решетников: Без мигрантов обеспечить рост экономики России будет трудно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Massimo Todaro

Достижение устойчивого экономического роста в России без привлечения мигрантов будет затруднительным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил, что страна нуждается в миграционных потоках, но при этом они должны быть строго регламентированы и соответствовать разумным потребностям экономики.

«Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объёмах», — сказал Решетников на форуме «Альфа-Саммит».

Согласно его заявлению, формирование эффективной системы привлечения и сохранения квалифицированных специалистов на территории РФ представляет собой значительную проблему. Министр также отметил, что решение данных задач будет осуществляться в условиях усилившейся глобальной конкуренции за человеческие ресурсы.

Ранее сообщалось, что по итогам масштабных рейдов силовых структур в марте принято решение о выдворении из России около шести тысяч иностранцев. В операциях участвовали сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Одновременно въезд в страну закрыт для 7,7 тысячи мигрантов.

Наталья Демьянова
