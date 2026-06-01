На вершине — Алекперов: Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров

Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. По оценке издания, его возможное наследство составляет $29,5 млрд.

На второй строчке оказались двое детей основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Forbes оценил долю каждого из них в $14,15 млрд. Третье место разделили дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко. На каждого, по данным рейтинга, приходится по $10,2 млрд.

В первую десятку также вошли наследники владельца НЛМК Владимира Лисина, дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко, а также семьи других крупных российских бизнесменов.

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный глобальный рейтинг богатейших людей планеты. В список вошли 155 российских миллиардеров, 12 из них — новички.