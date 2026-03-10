Число попавших в Forbes российских миллиардеров побило рекорд

Журнал Forbes опубликовал ежегодный глобальный рейтинг богатейших людей планеты. В список вошли 155 российских миллиардеров, 12 из них — новички.

Первое место среди россиян занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние вместе с семьёй оценили в 37 миллиардов долларов. В мировом рейтинге он на 57-й строчке. На втором месте — Владимир Потанин («Интеррос», «Норникель») с 29,7 миллиарда (79-е место в мире). Замыкает тройку основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — 29,5 миллиарда (81-е место). Последние два года именно он возглавлял российский список.

В десятку также вошли Леонид Михельсон (28,3 млрд), Сулейман Керимов с семьёй (25,7 млрд), Владимир Лисин (25,5 млрд), Геннадий Тимченко (24,2 млрд), семья Андрея Мельниченко (24,1 млрд), Михаил Фридман (16,5 млрд) и Алишер Усманов (14,5 млрд).

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск второй год подряд удерживает звание самого богатого человека планеты. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель. Второе место занял сооснователь Google Ларри Пейдж (257 миллиардов), третье — его партнёр Сергей Брин (237 миллиардов).