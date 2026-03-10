Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 14:02

Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей в мире

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова оказался самым богатым человеком планеты, это «звание» он удерживает уже второй год. Об этом пишет Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 839 миллиардов долларов, что в 2,5 раза выше прошлогодних показателей.

Второе место в списке миллиардеров занял сооснователь Google Ларри Пейдж, его богатства оцениваются на сумму в 257 миллиардов долларов. Замыкает тройку богатеев его партнёр Сергей Брин (237 миллиардов долларов). На четвёртое место опустился создатель Amazon Джефф Безос (224 миллиарда долларов). А вот Марк Цукерберг стал лишь пятым (222 миллиарда долларов).

На этот раз в рейтинге участвовало рекордное количество предпринимателей — 3428 человек, их общее финансовое состояние достигло показателя в 5,8 миллиарда долларов. Больше всего долларовых миллиардеров оказалось в США, затем идёт Китай.

Илон Маск подписал соглашение с Минобороны США об использовании Grok
Илон Маск подписал соглашение с Минобороны США об использовании Grok

Ранее американский предприниматель Илон Маск сделал неожиданное признание в социальной сети X. На вопрос одного из подписчиков он ответил, что нечасто испытывает чувство счастья. Пользователи оставили массу комментариев, удивившись тому, от чего же так несчастлив Маск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar