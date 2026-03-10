Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей в мире

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова оказался самым богатым человеком планеты, это «звание» он удерживает уже второй год. Об этом пишет Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 839 миллиардов долларов, что в 2,5 раза выше прошлогодних показателей.

Второе место в списке миллиардеров занял сооснователь Google Ларри Пейдж, его богатства оцениваются на сумму в 257 миллиардов долларов. Замыкает тройку богатеев его партнёр Сергей Брин (237 миллиардов долларов). На четвёртое место опустился создатель Amazon Джефф Безос (224 миллиарда долларов). А вот Марк Цукерберг стал лишь пятым (222 миллиарда долларов).

На этот раз в рейтинге участвовало рекордное количество предпринимателей — 3428 человек, их общее финансовое состояние достигло показателя в 5,8 миллиарда долларов. Больше всего долларовых миллиардеров оказалось в США, затем идёт Китай.

