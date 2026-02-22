Олимпиада в Милане
22 февраля, 15:04

Илон Маск сделал грустное признание после вопроса о счастье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск сделал неожиданное признание в социальной сети X. На вопрос одного из подписчиков он ответил, что нечасто испытывает чувство счастья.

«Я нечасто бываю счастлив», — написал миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X (бывший Twitter).

Причины такого состояния он не уточнил. Публикация собрала тысячи комментариев, в которых пользователи выражают поддержку бизнесмену и желают ему душевного равновесия.

Илон Маск подсчитал, что к концу жизни заплатит более $500 млрд налогов
Напомним, что Илон Маск установил новый финансовый рекорд, став первым человеком в истории, чьё состояние превысило $800 млрд. Скачок произошёл после поглощения компанией SpaceX другой фирмы предпринимателя — xAI. По оценкам экспертов, эта сделка увеличила благосостояние Маска на $84 млрд.

Дарья Денисова
