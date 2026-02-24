Илон Маск подписал соглашение с Минобороны США об использовании Grok

Компания американского предпринимателя Илона Маска xAI, специализирующаяся на искусственном интеллекте, подписала соглашение с Министерством обороны США. Договорённость позволяет военным интегрировать модель Grok в закрытые информационные системы, используемые для выполнения ключевых задач ведомства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, главным условием сделки стало разрешение на применение ИИ в любых законных целях — от разведывательной деятельности и разработки новых вооружений до непосредственного планирования и проведения боевых операций. До сих пор единственной моделью, допущенной к работе в системах, обеспечивающих критически важные функции министерства, была разработка компании Anthropic — Claude. Однако Anthropic отказалась снимать ограничения на использование своей технологии в программах массовой слежки и автономных летальных системах.

Как отмечает Axios, пока остаётся неясным, сможет ли xAI полностью заменить решения Anthropic в военном сегменте и сколько времени потребуется на такой переход. В то же время Пентагон продолжает переговоры с другими лидерами индустрии — OpenAI и Google, рассматривая их как потенциальных партнёров.

