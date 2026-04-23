Кто самый богатый в России? Forbes обнародовал список миллиардеров с рекордным капиталом

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 155 богатейших бизнесменов нашей страны. Суммарный капитал участников списка достиг исторического максимума — 696,5 млрд долларов.

Первую строчку занял Алексей Мордашов. Председатель совета директоров и главный акционер «Северстали» уверенно обошёл конкурентов, нарастив состояние до 37 млрд долларов.

Серебро рейтинга досталось Владимиру Потанину. Президент «Норникеля» и глава «Интерроса» владеет активами, которые эксперты оценили в 29,7 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Показатели предпринимателя выросли до 29,7 млрд долларов, обеспечив ему место среди богатейших людей РФ.

В пятерку самых обеспеченных россиян также включили Леонида Михельсона с семьей, представляющих руководство «Новатэка», а также Сулеймана Керимова с близкими. Их капиталы оцениваются в 28,3 млрд и 25,7 млрд долларов соответственно.

Аналитики отмечают значительный рост общего благосостояния участников списка. Рекордные показатели демонстрируют устойчивость крупнейших корпораций страны в текущих экономических реалиях.

Многие бизнесмены активно помогают государству. Недавно на встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП предприниматели объявили о выделении 430 миллиардов рублей на развитие российской экономики. Инициатором выступил бизнесмен Сулейман Керимов. Идею также поддержали Олег Дерипаска и Владимир Потанин.