Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 18:44

Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие экономики РФ

На встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП предприниматели объявили о выделении 430 миллиардов рублей на развитие российской экономики. Инициатором выступил Сулейман Керимов, сообщает Mash в MAX со ссылкой на присутствовавшего на закрытой части мероприятия.

По словам собеседника канала, бизнесмен откликнулся на озвученные президентом планы развития страны на ближайшие 30 лет. Керимов заявил о готовности направить 100 миллиардов, аргументировав это тем, что когда-то государство поддерживало бизнес, а теперь бизнес поддерживает государство. Идею тут же подхватил Олег Дерипаска, также пообещав 100 миллиардов.

После официальной части к инициативе присоединился Владимир Потанин, заявив о 100 миллиардах, а затем добавив ещё 30. В ответ Керимов увеличил свой взнос в два раза — до 200 миллиардов. Таким образом, общая сумма, выделенная тремя бизнесменами на экономическое развитие страны, достигла 430 миллиардов рублей. Источник опроверг информацию об участии в инициативе председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, назвав такие сообщения фантазией.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar