Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие экономики РФ

На встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП предприниматели объявили о выделении 430 миллиардов рублей на развитие российской экономики. Инициатором выступил Сулейман Керимов, сообщает Mash в MAX со ссылкой на присутствовавшего на закрытой части мероприятия.

По словам собеседника канала, бизнесмен откликнулся на озвученные президентом планы развития страны на ближайшие 30 лет. Керимов заявил о готовности направить 100 миллиардов, аргументировав это тем, что когда-то государство поддерживало бизнес, а теперь бизнес поддерживает государство. Идею тут же подхватил Олег Дерипаска, также пообещав 100 миллиардов.