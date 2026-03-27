Керимов, Дерипаска и Потанин выделят 430 млрд рублей на развитие экономики РФ
На встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда РСПП предприниматели объявили о выделении 430 миллиардов рублей на развитие российской экономики. Инициатором выступил Сулейман Керимов, сообщает Mash в MAX со ссылкой на присутствовавшего на закрытой части мероприятия.
По словам собеседника канала, бизнесмен откликнулся на озвученные президентом планы развития страны на ближайшие 30 лет. Керимов заявил о готовности направить 100 миллиардов, аргументировав это тем, что когда-то государство поддерживало бизнес, а теперь бизнес поддерживает государство. Идею тут же подхватил Олег Дерипаска, также пообещав 100 миллиардов.
После официальной части к инициативе присоединился Владимир Потанин, заявив о 100 миллиардах, а затем добавив ещё 30. В ответ Керимов увеличил свой взнос в два раза — до 200 миллиардов. Таким образом, общая сумма, выделенная тремя бизнесменами на экономическое развитие страны, достигла 430 миллиардов рублей. Источник опроверг информацию об участии в инициативе председателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, назвав такие сообщения фантазией.