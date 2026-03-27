Песков опроверг данные о якобы просьбах Путина к бизнесу о «взносах» на СВО

Появившиеся в западных СМИ данные о якобы «взносах на СВО» от бизнеса по инициативе президента Владимира Путина не являются достоверными. На деле к главе государства обратился один из предпринимателей, который сам захотел пожертвовать на государственные нужды крупную сумму. С такими пояснениями выступил перед журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Один из участников встречи с президентом говорил, что готов выделить крупную сумму. Это было семейным решением. Многие, начинавшие бизнес в 90-х считают своим долгом сделать такие взносы. Это их инициатива, не Путина», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что это был участник закрытой встречи с Путиным, само общение проходило накануне после заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Также Путин сообщал, что российские власти намерены и дальше сокращать административные барьеры для бизнеса, в частности, за счёт внедрения электронных сервисов.