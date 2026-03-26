«Человек – лавандовый раф» искупит вину за покатушки по набережной Ростова внедорожником для нужд СВО

Блогер из Ростова-на-Дону Николай Василенко, известный как «Человек – лавандовый раф» купит внедорожник для нужд специальной военной операции (СВО). Он решил помочь бойцам после того, как устроил заезд на Ferrari по пешеходной зоне городской набережной. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Накануне в МВД сообщили, что полицейские привлекли блогера к административной ответственности. Скрябин написал в Telegram, что обсудил ситуацию с Василенко. По словам мэра, блогер, являющийся офицером запаса, признал некорректность своего поведения, публично извинился и оплатил штраф ГИБДД.

«Он, как офицер запаса и неравнодушный горожанин, принял решение поддержать наших бойцов на СВО», — отметил глава города.

В знак раскаяния Василенко купит для одного из подразделений на фронте автомобиль повышенной проходимости и наполнит его гуманитарной помощью.

Ранее Life.ru рассказывал, что ростовский бизнесмен и блогер Николай Василенко прокатился на своём красном Ferrari по набережной Ростова-на-Дону, где ездить на автомобиле запрещено. Широкую известность «Человек – лавандовый раф» приобрёл благодаря своему безмятежно позитивному контенту.