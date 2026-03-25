Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за езду на Ferrari по набережной

Блогеру Николаю Василенко грозит штраф за езду на Ferrari по набережной Ростова-на-Дону. Инцидент произошёл на тротуаре, где движение автомобилей запрещено. Об этом рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Блогера наказали за опасную поездку по набережной.

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона», — подчеркнула Ирина Волк.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда по тротуарам и пешеходным зонам — это нарушение закона и риск для окружающих. Водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. За подобное нарушение предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

В 2024 году Василенко стал широко известен в интернете благодаря своим видеороликам, в которых он делился впечатлениями от городских поездок и общался со своей аудиторией. Его постоянная улыбка в кадре принесла ему прозвища «амбассадор добра» и «человек-антидепрессант» среди пользователей Сети.

Ранее в Москве вынесли решение по административному делу в отношении актёра Артура Смольянинова*. Его признали виновным в нарушение порядка деятельности иностранного агента и назначили штрафм размером 40 тысяч рублей.

