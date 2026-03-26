26 марта, 13:20

Путин: Работа над снижением административных барьеров для бизнеса продолжается

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Власти РФ продолжат работу над снижением административных барьеров для предпринимателей, в том числе за счёт внедрения электронных сервисов. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы мы продолжим снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, о чём мы постоянно говорим, в том числе имея в виду и использование электронных сервисов», — сказал глава государства.

Президент отметил, что за последние пять лет оптимизировано и оцифровано получение более 400 лицензий и разрешений. Эти процедуры стали проще и удобнее, а сроки их оформления в среднем сократились более чем в два раза.

Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП
Путин поздравил Шохина с переизбранием на пост главы РСПП

Ранее Путин отметил, что России удаётся сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на внешние ограничения и сохраняющееся давление. Глава государства подчеркнул, что страна демонстрирует предсказуемую динамику по таким ключевым показателям, как инфляция и безработица.

Анастасия Никонорова
