27 марта, 13:16

Захарова назвала смехотворными западные вбросы о «просьбе» Путина к бизнесу

Мария Захарова. Обложка © Telegram/ МИД России

На Западе снова продвигают ложную идею о том, что спецоперация поддерживается россиянами из-под палки. На этот раз иностранные СМИ обвиняют президента РФ Владимра Путина в том, что он якобы призывал предпринимателей финансово помогать фронту, но это — смехотворное враньё. Так прокомментировала очередные слухи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это действительно очень смешно. Мы всем народом объединились, чтобы бороться с врагом. В этом участвует не только «российский бизнес», как вы говорите, а все граждане России»,поделилась она в эфире колумбийского радио Caracol.

Захарова напомнила, что помощь солдатам ВС РФ оказывают граждане с самыми разными доходами, статусом, должностями, среди которых есть даже пенсионеры. Дипломат подчеркнула: в России прекрасно понимают, что на Украине сформировался неонацистский режим, поэтому никого просить не нужно — граждане сами стремятся содействовать победе.

Напомним, в западных СМИ появились слухи о том, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил ввести «взносы на СВО» для бизнеса. В Кремле уже опровергли подобные домыслы. Дело в том, что один из участников закрытой встречи Путина с представителями бизнеса сказал, что хочет передать крупную денежную сумму в поддержку ВС РФ. Предприниматель просто поинтересовался у президента, как лучше сделать подобный «взнос», чтобы средства попали куда надо. Именно из этого эпизода на Западе слепили фейк о требованиях Путина жертвовать на СВО.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
