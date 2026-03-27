Путин заявил, что Россия не отказывалась от восстановления связей с ЕС

Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от восстановления и развития отношений с Европой. Такое заявление глава государства сделал во время совещания с постоянными членами Совбеза, которое прошло в режиме видеоконференции в пятницу.

Ранее в этот же день президент говорил, что нынешнее состояние связей с Европой сложилось, по его оценке, не по вине Москвы.