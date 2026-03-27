Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 12:18

Путин обсудил с Совбезом работу дипломатии по европейскому направлению

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Центральной темой обсуждения стало функционирование отечественной дипломатии на европейском направлении. С основным докладом перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Открывая заседание, президент отметил, что анализ ситуации в различных регионах мира и отношений с ними находится на регулярном контроле. Глава государства предложил заслушать министра о текущей работе на европейском треке.

Участники встречи сосредоточились на оценке текущей обстановки и дальнейших шагах. Детали обсуждения традиционно не разглашаются.

Путин заявил, что кризис в отношениях России и Европы возник не по вине Москвы
Путин заявил, что кризис в отношениях России и Европы возник не по вине Москвы

Ранее Лавров обвинил Киев и Европу в попытке переписать понимания Анкориджа. Он подчеркнул, что на протяжении семи месяцев, прошедших после встречи на Аляске, украинская сторона и её партнёры из ЕС предпринимают последовательные усилия для того, чтобы изменить согласованные ранее параметры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar