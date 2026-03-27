Путин обсудил с Совбезом работу дипломатии по европейскому направлению

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Центральной темой обсуждения стало функционирование отечественной дипломатии на европейском направлении. С основным докладом перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Открывая заседание, президент отметил, что анализ ситуации в различных регионах мира и отношений с ними находится на регулярном контроле. Глава государства предложил заслушать министра о текущей работе на европейском треке.

Участники встречи сосредоточились на оценке текущей обстановки и дальнейших шагах. Детали обсуждения традиционно не разглашаются.

Ранее Лавров обвинил Киев и Европу в попытке переписать понимания Анкориджа. Он подчеркнул, что на протяжении семи месяцев, прошедших после встречи на Аляске, украинская сторона и её партнёры из ЕС предпринимают последовательные усилия для того, чтобы изменить согласованные ранее параметры.