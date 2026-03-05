Лавров обвинил Киев и Европу в попытке «переписать» понимания Анкориджа

Россия фиксирует попытки Киева и Европы изменить договорённости, достигнутые в Анкоридже. Данное заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе, посвящённом урегулированию украинского конфликта.

Глава российского МИД подчеркнул, что на протяжении семи месяцев, прошедших после встречи на Аляске, украинская сторона и её европейские партнёры предпринимают последовательные усилия для того, чтобы переписать согласованные ранее параметры. По словам Лаврова, в Москве прекрасно осознают эти попытки.

«За прошедшие после Анкориджа семь месяцев украинцы и европейцы приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, переписать понимания Анкориджа, это мы прекрасно видим», — сказал Лавров.

Напомним, что в Анкоридже на Аляске 15 августа состоялась встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Беседа была организована по урегулированию конфликта на Украине, в ходе неё российский лидер подчеркнул, что Москва не откажется от своих задач СВО.

Ранее Сергей Лавров заявил, что конструктивная атмосфера, которая сопровождала переговоры России и США в Анкоридже, постепенно сходит на нет. Глава российской дипломатии охарактеризовал обстановку на той встрече как товарищескую и конструктивную. Однако, по его словам, этот позитивный дух со временем испаряется.