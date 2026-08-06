Трутнев попросил Путина принять участие в запуске предприятий на ВЭФ

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил главу государства Владимира Путина принять участие в церемонии запуска новых предприятий на Восточном экономическом форуме. Речь идёт об Амурском газохимическом комплексе, «Удоканской меди» и первой очереди Находкинского завода минеральных удобрений.

«Владимир Владимирович, мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс, «Удоканская медь», они там вводят комплекс по производству катодной меди, Находкинский завод минеральных удобрений — первую очередь. Начата работа по Северомуйскому тоннелю, по проходке. И целый ряд других важных проектов», — сказал Трутнев.

Президент согласился принять участие в мероприятии. Также он поддержал идею встречи с учёными инновационного научно-технологического центра на острове Русский.

«С удовольствием», — сказал российский лидер.

Ранее в Кремле сообщили, что персональные приглашения для представителей США на Восточный экономический форум, который пройдёт осенью, рассылать не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ВЭФ является открытой площадкой, и участие в нём — это добровольное решение самих делегаций. Направлять именные приглашения отдельным лицам или группам, по словам Пескова, необходимости нет.