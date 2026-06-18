Ювелирные сети хотят и дальше продавать алмазы из лабораторий как «бриллианты»

В России ювелирные сети выступили против запрета на продажу искусственно выращенных камней под видом бриллиантов. Соответствующее постановление правительства должно вступить в силу 1 сентября 2026 года. Документ также запрещает указывать объём таких ненатуральных камней в каратах и продавать их как настоящие. Ритейлеры уже отправили обращение в Минфин, которое в частности подписала крупнейшая сеть «585 Золотой», с текстом ознакомился «Коммерсант».

Предполагается, что с осени выращенные лабораторно алмазы нельзя будет именовать бриллиантами. Их следует позиционировать только в качестве «огранённого синтетического алмаза», также под запретом будет указание их веса в каратах. Такие же требования коснутся и других искусственных вставок, среди них рубины, сапфиры, изумруды, александриты.

Сейчас рынок искусственных камней сильно вырос, потребителей привлекает сравнительно невысокая цена при таком же внешнем виде изделия. Отличить натуральное украшение от синтетического под силу лишь экспертам. Ритейлеры даже стали расширять ассортимент «не бриллиантов», но под названием драгоценного камня. Законодатели нововведениями хотят защитить права потребителей, чтобы они могли понимать разницу при покупке.

Однако ювелирные сети видят много изъянов в нормативном акте. Например, как характеризовать изделия, если под запретом будет указание количества карат. А также что делать с уже промаркированными украшениями. Однако сами алмазодобывающие компании выступают за принятие запрета, ведь потребитель должен чётко понимать, покупает он натуральный бриллиант или нет.

Ранее Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Соответствующий законопроект разработан Минфином под кураторством вице-премьера – главы аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Инициатива вводит строгие правила для оптовой и розничной торговли. Продажа подобных товаров теперь потребует специального разрешения.