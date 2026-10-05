Турция тайно поставила Украине системы ПВО для борьбы с дронами

Турция передала Украине системы противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на несколько информированных источников.

По данным издания, поставки состоялись в 2026 году. Киев получил небольшое количество комплексов, предназначенных прежде всего для борьбы с беспилотниками и другими низколетящими воздушными целями.

Собеседники MEE утверждают, что украинские военные уже опробовали системы в боевых условиях. Точное число переданных установок и места их развёртывания не раскрываются.

Korkut производит турецкая компания Aselsan. Один комплекс включает три самоходные огневые установки и машину управления, а для поражения целей применяются автоматические зенитные пушки. Система способна работать в том числе против беспилотников и крылатых ракет.

Источники издания добавили, что Украина заинтересована в дополнительных закупках. Решение будет зависеть в том числе от стоимости комплекса и результатов его эксплуатации.

Ранее Life.ru писал о возможном реэкспорте американского оружия из Турции на Украину. В документах фигурировали реактивные системы M270, ракеты M26, артиллерийские боеприпасы и тактические ракеты ATACMS. При этом фактическое начало этих поставок официально не подтверждалось.