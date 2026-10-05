Турция тайно поставила Украине системы ПВО для борьбы с дронами
MEE: Турция передала Украине системы ПВО Korkut
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Турция передала Украине системы противовоздушной обороны Korkut ближнего радиуса действия. Об этом сообщает Middle East Eye со ссылкой на несколько информированных источников.
По данным издания, поставки состоялись в 2026 году. Киев получил небольшое количество комплексов, предназначенных прежде всего для борьбы с беспилотниками и другими низколетящими воздушными целями.
Собеседники MEE утверждают, что украинские военные уже опробовали системы в боевых условиях. Точное число переданных установок и места их развёртывания не раскрываются.
Korkut производит турецкая компания Aselsan. Один комплекс включает три самоходные огневые установки и машину управления, а для поражения целей применяются автоматические зенитные пушки. Система способна работать в том числе против беспилотников и крылатых ракет.
Источники издания добавили, что Украина заинтересована в дополнительных закупках. Решение будет зависеть в том числе от стоимости комплекса и результатов его эксплуатации.
Ранее Life.ru писал о возможном реэкспорте американского оружия из Турции на Украину. В документах фигурировали реактивные системы M270, ракеты M26, артиллерийские боеприпасы и тактические ракеты ATACMS. При этом фактическое начало этих поставок официально не подтверждалось.
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