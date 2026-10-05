Крутое пике: В ФРГ назвали главную проблему ПВО Украины с реактивными дронами

Российские реактивные беспилотники осложнили работу украинской противовоздушной обороны из-за особенностей высоты и траектории полёта. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание пишет, что аппараты приближаются к району цели примерно на высоте пяти километров, после чего резко переходят в пикирование. Мобильные огневые группы на пикапах с пулемётами при таком сценарии оказываются практически бесполезны.

В результате украинской стороне приходится задействовать более дорогостоящие наземные комплексы ПВО либо истребители. Самолёты могут использовать против беспилотников бортовые пушки, что позволяет экономить ракеты, однако полностью проблему это не снимает, отмечает FAZ.

Ещё одной сложностью газета называет реактивные двигатели. Значительную их часть Украине приходится закупать за рубежом, а возможности расширения собственного производства ограничиваются в том числе недостатком финансирования.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин также заявлял о трудностях украинской ПВО с новыми реактивными «Геранями». По его словам, существующие средства перехвата рассчитывались на более медленные и низколетящие цели, тогда как новые аппараты способны двигаться быстрее и на большей высоте.