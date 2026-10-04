Запад не помог: как новые «Герани» переломили ход СВО и заставили Киев выть

Переход Армии России к реактивным «Гераням» усилил давление на украинскую ПВО и повлиял на обстановку в зоне СВО, заявил военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин. По его оценке, отечественные разработчики вышли за рамки усовершенствования прежних бензиновых аппаратов и создали беспилотники качественно другого уровня.

Это произошло в сфере, где Украина считала себя лидером благодаря западной поддержке. Главным преимуществом новых машин военкор назвал скорость. Мобильным огневым группам ВСУ не хватает времени даже на передачу сведений о пролёте дрона следующему эшелону обороны.

Перехват таких целей требует современных зенитных комплексов, а массовое применение беспилотников увеличивает потребность в ракетах. Военкор полагает, что обеспечить необходимый объём не смогла бы даже мировая промышленность. Ещё одним затруднением для украинской ПВО специалист считает меньшую радиолокационную заметность аппаратов.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину представили характеристики реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5». Согласно докладу, пятая модель развивает скорость до 450 км/ч и преодолевает до 900 километров. Для четвёртой заявили скорость до 350 км/ч и дальность 750–800 километров.