«Купят дорогие цацки, но не воюют»: Почему США слили Саудовскую Аравию хуситам

Саудовская Аравия осталась один на один с хуситами после того, как США не обеспечили ей защиту. Такую оценку в беседе с НСН дал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Их, по сути, слили Штаты, защиту не обеспечили, оставили один на один с Ираном и хуситами», — заявил он.

По мнению эксперта, на этом фоне выигрывает Иран. Тегеран может предложить посредничество в переговорах, причём не исключено, что Эр-Рияд за это хорошо заплатит. Балмасов называет Иран региональной державой, которая показывает свои возможности.

Обещания Турции и Пакистана собеседник издания считает пока лишь словами. Даже если войска разместят, они могут не вписываться в конфликт, а лишь оборонять критические объекты и святыни. Вероятность такого сценария эксперт оценил в 2% из ста.

Он также усомнился, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позволит втянуть себя в кампанию. По словам Балмасова, предыдущая война уже это продемонстрировала, но выводы сделаны не были.

Отдельно эксперт высказался о квалификации саудовских военных. Он считает её слабой, несмотря на дорогое вооружение. Такие закупки, по его мнению, — не подготовка к войне, а дань США, чтобы те вписались в конфликт.

Сам Вашингтон, полагает Балмасов, вмешиваться просто так не станет. Дональд Трамп, по его характеристике, человек торговли и может запросить за поддержку огромную сумму. Сухопутные силы США, считает эксперт, задействованы не будут, но удары ракетами и бомбами он не исключает.

Единственное, что, по его мнению, может подействовать на хуситов, — вынос водных объектов и водоснабжения. Однако тогда волна местных жителей может хлынуть в Саудовскую Аравию, что создаст для неё новую проблему.

Эксперт не исключает переговорного процесса между Эр-Риядом и Тегераном. При этом, по его словам, неофициальные переговоры США и Ирана тоже идут, а в итоге все стороны могут пытаться отобрать что-то именно у Саудовской Аравии.

А ранее Life.ru сообщал, что Турция и Пакистан направят военные силы в Саудовскую Аравию. Страны хотят обеспечить необходимые вооружённые силы и возможности для их оперативного развёртывания на территории королевства.