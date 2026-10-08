Миллион долларов в день: Стоимость аренды танкеров для прохода через Ормуз побила рекорд

Стоимость аренды нефтяного танкера для прохода через Ормузский пролив, где судам угрожают атаки Ирана, достигла исторического максимума в 1,33 миллиона долларов за сутки. Об этом сообщает Financial Times.

Чтобы привлечь капитанов к опасным рейсам, судовладельцы предлагают им зарплату до 100 тысяч долларов в месяц. Дополнительно за каждый такой переход можно получить премию в размере 50 тысяч. Для сравнения, обычно командиры кораблей зарабатывают около 15 тысяч ежемесячно, работая в южной части Красного моря и Оманском заливе.

Рядовым членам экипажей также обещают значительно больше привычного. Их вознаграждение за риск выросло в четыре-шесть раз, хотя стандартные выплаты начинаются примерно от 1500 долларов. Один из представителей отрасли даже сравнил положение моряков с боевыми наёмниками из-за угроз, с которыми те сталкиваются во время плавания.

Резкое подорожание перевозок произошло на фоне войны США с Ираном. Из-за изменения маршрутов вывоза ближневосточной нефти доставка сырья стала занимать больше времени, а количество доступных танкеров фактически сократилось. Это создало дополнительные трудности для судоходных компаний и увеличило их расходы.

Хотя в последние недели объёмы поставок из региона восстановились, условия торговли остаются значительно сложнее, чем до начала конфликта. Нефтевозам по-прежнему приходится тратить больше времени на выполнение заказов. В результате стоимость транспортировки продолжает расти.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Ормузском проливе атаковали 14 торговых судов. Месяц сравнялся с июлем и занял второе место по числу таких инцидентов с начала конфликта. Больше нападений зафиксировали только в марте — тогда под удар попали 20 судов. Сентябрьские атаки привели и к жертвам среди экипажей. По данным Международной морской организации, в результате 14 инцидентов погибли трое моряков.