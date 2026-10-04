Ирак впервые за десятилетия вывез 2 млн баррелей нефти через Ормуз

Иракская государственная Нефтетанкерная компания вывела на маршрут через Ормузский пролив супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти. Генеральный директор компании Али Кайс Абдул Джаббар назвал эту операцию первой за несколько десятилетий.

До этого компания в рамках экспортной схемы передавала нефть в порту Басры. Теперь перевозка продолжается уже после выхода сырья из иракского порта: нефть доставляется посредством танкера VLCC через Ормузский пролив. Это расширяет возможности государственной нефтяной маркетинговой компании SOMO при выборе места и условий продажи.

Для SOMO такая схема может означать большую свободу в поиске покупателей и ценовых предложений. Абдул Джаббар заявил, что перевозка собственными силами позволит компании воспользоваться более выгодными условиями на рынке. Параллельно Ирак намерен увеличить собственный танкерный флот. Нефтетанкерная компания работает над приобретением специализированных судов, рассчитывая нарастить объёмы перевозок и укрепить свои позиции.

Ранее стало известно, что Тегеран рассчитывает устоять перед новыми атаками США, которые могут превзойти по силе предыдущие. По словам чиновника, положение в экономике остаётся крайне сложным, но страна подстраивается под обстоятельства. Он уверяет, что у Ирана по-прежнему есть средства, чтобы ответить на возможные бомбардировки. Инфляция подобралась к отметке в 90%, а национальная валюта за два месяца подешевела относительно доллара примерно на четверть.