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Опубликовано 3 октября, 16:33

Китай остановил контейнерные перевозки в Европу по Севморпути до лета 2027 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Контейнерные перевозки из Китая в Европу через Северный морской путь временно прекращены — они не возобновятся вплоть до лета 2027 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, ссылаясь на таможенное управление города Нинбо.

В ведомстве объяснили остановку особенностями самого маршрута.

«Данный маршрут носит сезонный характер и возобновит работу следующим летом», — говорится в заявлении таможни.

С момента запуска этого направления по нему прошло восемь судов. За всё время корабли доставили 7,76 тысячи стандартных контейнеров TEU. Стоимость перевезённых грузов оценили в 5,33 миллиарда юаней — это порядка 66,2 миллиарда рублей.

«Под контролем России»: США обеспокоились развитием Северного морского пути
«Под контролем России»: США обеспокоились развитием Северного морского пути

Как ранее сообщал Life.ru, Северный морской путь поставил месячный рекорд по числу рейсов. В сентябре по нему прошло 133 судна — на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года.

Северный морской путь — судоходный маршрут вдоль арктического побережья России от Карского моря до Берингова пролива. Он соединяет европейскую часть страны и Дальний Восток и позволяет сократить путь между Европой и Азией по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Навигация по Севморпути осложнена льдами и суровыми погодными условиями, поэтому значительная часть перевозок требует ледокольного сопровождения.

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Вероника Бакумченко
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