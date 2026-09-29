«Под контролем России»: США обеспокоились развитием Северного морского пути

Развитие Северного морского пути вызывает обеспокоенность у США, поскольку этот маршрут находится под контролем России. Такое мнение высказал политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, Вашингтон традиционно стремится контролировать морские маршруты. Севморпуть, по его оценке, может оказаться быстрее и дешевле других направлений перевозок, при этом не переходя под американский контроль.

«Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены», — заявил Дизен журналистам на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тем временем Китай готовится перейти от тестового использования Севморпути к регулярным рейсам. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв, китайские партнёры уже получили первый опыт работы на этом направлении вместе с Республикой Кореей и теперь намерены использовать маршрут на постоянной основе. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что этот маршрут планируют перевести на круглогодичный режим навигации.