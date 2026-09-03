Путин заявил о планах сделать навигацию по Севморпути круглогодичной

Северный морской путь планируют перевести на круглогодичный режим навигации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Одновременно на Дальнем Востоке с 1 января начнёт действовать особый правовой режим. Он позволит быстрее тестировать новые технологические решения. Отдельное поручение касается развития квантовых коммуникаций. К 2030 году их планируется провести во все региональные столицы.

Северный морской путь (СМП) — это главная судоходная магистраль России в Арктике, проходящая вдоль её северных берегов по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому) и соединяющая европейскую часть страны с Дальним Востоком. Его протяжённость от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5600 км, что делает его кратчайшим морским маршрутом между Европой и Азией: путь через СМП почти вдвое короче традиционных маршрутов через Суэцкий канал. Этот стратегически важный для России транспортный коридор обслуживает порты Арктики и крупных сибирских рек, обеспечивая вывоз природных ресурсов и снабжение удалённых территорий, а его современное развитие связано с круглогодичной навигацией с использованием мощного ледокольного флота, включая атомные ледоколы.

Ранее сообщалось, что новые энергетические мощности планируют создать в российской Арктике. В их числе могут оказаться малые атомные электростанции, не имеющие мировых аналогов. Атомная энергетика должна играть заметную роль не только в обеспечении удалённых территорий энергией.