Путин: РФ необходимо укреплять ресурсную базу для высокотехнологичных отраслей

По словам президента, страна продолжит наращивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере. В числе приоритетных ресурсов он назвал нефть, газ и редкоземельные металлы. При этом глава государства сделал акцент не только на объёмах добычи. Природное сырьё, полученное на Дальнем Востоке и в Арктике, по его мнению, необходимо всё активнее перерабатывать непосредственно в этих регионах.