Путин: РФ необходимо укреплять ресурсную базу для высокотехнологичных отраслей
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Создание высокотехнологичных отраслей будущего потребует от России дальнейшего укрепления ресурсной базы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.
Владимир Путин об укреплении ресурсной базы для высокотехнологичных отраслей. Видео © Life.ru
По словам президента, страна продолжит наращивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере. В числе приоритетных ресурсов он назвал нефть, газ и редкоземельные металлы. При этом глава государства сделал акцент не только на объёмах добычи. Природное сырьё, полученное на Дальнем Востоке и в Арктике, по его мнению, необходимо всё активнее перерабатывать непосредственно в этих регионах.
Ранее Путин сообщил, что с начала 2027 года на территориях Дальнего Востока и Арктической зоны начнёт действовать общий преференциальный режим. О соответствующем решении он объявил на пленарном заседании ВЭФ.
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