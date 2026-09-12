Китай готовится запустить регулярные рейсы по Северному морскому пути

Китай готовится перейти от тестовых рейсов по Северному морскому пути к регулярным. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, Китай и Республика Корея уже получили первый опыт работы на этом направлении. Теперь китайские партнёры готовятся использовать маршрут на постоянной основе.

Лихачёв отметил, что дальнейшее развитие СМП должно вывести его за пределы арктической логистики. По его словам, речь идёт о превращении маршрута в полноценный трансконтинентальный транспортный коридор.

Для этого, считает глава «Росатома», необходимо участие стран БРИКС и государств Юго-Восточной Азии. Именно они могут стать ключевыми партнёрами для продления маршрутов дальше на юг.

Северный морской путь проходит вдоль российского арктического побережья. Москва рассматривает его как альтернативный маршрут между Европой и Азией с более коротким плечом перевозки по сравнению с традиционными южными маршрутами.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай запускает регулярные контейнерные рейсы по Северному морскому пути. «Росатом» уже выдал разрешения на проход семи судов по акватории СМП. В августе–октябре китайские контейнеровозы должны выполнить восемь рейсов между Китаем и Европой, пока в тестовом режиме, но уже по расписанию.