Китай запускает регулярные контейнерные рейсы по Северному морскому пути

С августа китайская компания Sealegend Shipping начнёт регулярные контейнерные рейсы по Северному морскому пути. Планируется, что суда будут ходить каждую неделю — это первый полноценный контейнерный маршрут в Европу через Арктику. «Росатом» уже выдал разрешения на проход семи судов.

«Китайская судоходная компания Sealegend Shipping действительно планирует запустить первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь. И «Росатом» уже выдал разрешения на проход семи судов в акватории СМП», — сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв корпоративному изданию «Страна Росатом».

Раньше такие перевозки были разовыми или экспериментальными. Теперь же китайцы переходят к регулярной модели: в августе–октябре контейнеровозы будут курсировать из Китая в Европу — пока в тестовом режиме, но по расписанию. Всего запланировано восемь рейсов на семи судах малого и среднего класса.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что интерес к этому маршруту растёт на фоне нестабильности в Персидском заливе. Он назвал это закономерным этапом развития Севморпути как полноценной транспортной артерии мирового значения. Первый подобный транзит из Китая в Европу опробовали в 2025 году — тогда судно прибыло в британский порт Филикстоу.

Ранее американский адмирал признал, что китайский флот развивается так быстро, что США едва успевают за этим. Но внимание Пентагона привлёк не авианосец, а гигантский корабль снабжения, который строят в Гуанчжоу. Его длина — 271 метр, водоизмещение — до 70 тысяч тонн. Это крупнейшее в мире судно такого типа. Без таких кораблей даже мощное авианосное соединение не сможет долго действовать вдали от берегов.