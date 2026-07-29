Трамп ошарашен: Как Китай одним кораблём-гигантом поменяет баланс сил в океане

Американский адмирал, курирующий Индо-Тихоокеанское командование, с тревогой признал: военно-морской флот Китая развивается настолько стремительно, что США едва успевают осмысливать масштаб перемен. В центре внимания Пентагона оказался вовсе не авианосец и не эсминец с новейшими ракетными системами, а гигантский корабль снабжения, строящийся в Гуанчжоу.

Его длина достигает 271 метра, ширина — 37 метров, а водоизмещение оценивается в 60–70 тысяч тонн, что делает его крупнейшим в мире судном военно-морского снабжения, по данным американского сайта The War Zone. В КНР подчёркивают: без таких кораблей, «каким бы мощным ни было авианосное соединение, оно не может долго оставаться в далёком море». Именно суда снабжения становятся «спасательным кругом» для дальних океанских операций, обеспечивая флот топливом, боеприпасами и продовольствием.

Этот проект органично вписывается в стратегию Пекина. По мере ввода в строй крупных авианосцев (вроде 80-тысячетонного «Фуцзяня») и наращивания палубной авиации (J-35, J-15T) резко растёт потребность в логистической поддержке. Новые суда должны обеспечить непрерывную мобильность океанских соединений вдали от родных берегов — именно это определяет реальную морскую мощь.

Контраст с судостроительной динамикой США выглядит особенно показательно. В 2023 году Китай занял более 50% мирового судостроительного тоннажа, тогда как в 1999 году его доля составляла менее 5% . Американский флот, напротив, сталкивается с задержками, перерасходом бюджетов и вынужден рассматривать кооперацию с союзниками, что само по себе отражает системное давление на американское кораблестроение.

Как признал адмирал, отвечающий за Индо-Тихоокеанское направление, «за последние 25 лет военно-морской флот Китая находился на пути исторического роста, и такая скорость развития вызывает тревогу». В Вашингтоне видят в строящемся гиганте не просто корабль, а признак зрелой промышленной системы, где гражданское судостроение служит фундаментом для военного потенциала. КНР делает ставку на автономные океанские возможности там, где США традиционно опирались на сеть зарубежных баз, пишет РИА «ФедералПресс».

А ранее Life.ru писал, что Госдеп США призвал Китай участвовать в обсуждении контроля над вооружениями. Это произошло после того, как Пекин провёл испытательный пуск межконтинентальной ракеты с подводной лодки в Тихом океане.