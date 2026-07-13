Названа цена экономической независимости Запада от Китая, и это колоссальная сумма

Аналитики компании EY-Parthenon подсчитали цену разрыва экономической зависимости от Китая. Чтобы положить ей конец, США и Европейскому союзу придётся вложить 23,6 триллиона долларов в течение ближайших 25 лет. Выдержки из доклада процитировала Financial Times.

Согласно расчётам, на воссоздание необходимой инфраструктуры, производств и цепочек поставок Соединённым Штатам к 2050 году потребуется 13,7 триллиона долларов, еврозоне — 9,1 триллиона, а Великобритании — 800 миллиардов. Аналитик Матс Перссон предупредил, что локализация поставок без непомерных затрат для налогоплательщиков и потребителей станет одной из сложнейших задач для бизнеса и правительств.

Издание напомнило, что к 2035 году Китай, по оценкам Международного энергетического агентства, будет поставлять более 60 процентов мирового объёма рафинированного лития и кобальта и примерно 80 процентов графита и редкоземельных элементов. Главный экономист Natixis Алисия Гарсия-Эрреро добавила, что даже при колоссальных вложениях Запад не сможет быстро порвать связи с Пекином из-за его монополии на критически важные промышленные материалы.

Кстати, Евросоюз в первой половине 2026 года нарастил импорт с российского «Ямал СПГ» до рекордных 9,89 миллиона тонн, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. По данным той же FT, главными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания, а общая стоимость поставок достигла 6 миллиардов евро. При этом экспорт в Азию рухнул на 74 процента. Издание связывает это с санкционными рисками: с января 2027 года ЕС запрещает поставки российского СПГ.