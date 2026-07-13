Послы ЕС не согласовали 21-й пакет санкций к встрече министров

Послы Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций к предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которая состоится в ближайшие дни. Об этом рассказала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

«Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», — объявила Каллас.

Ранее портал Euractiv сообщил, что страны ЕС не смогли утвердить предложенный Еврокомиссией план запрета въезда в ЕС для участников СВО. Причиной называют техническую невозможность реализации инициативы.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что вступление страны в Евросоюз напрямую зависит от введения антироссийских санкций. Однако, по мнению сербского лидера, даже выполнение этого требования не гарантирует быстрого членства в ЕС.