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Регион
7 июля, 07:35

Госдеп США призвал Китай участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Wang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rick Wang

США призвали Китай участвовать в переговорах по контролю над вооружениями после того, как Пекин провёл испытательный пуск межконтинентальной ракеты с подводной лодки в Тихом океане. Такая позиция изложена в заявлении Госдепартамента, распространённом 6 июля.

«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны «пятёрки» [Совета Безопасности ООН]», — отмечается в документе.

Напомним, ранее военно-морские силы Китая осуществили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования в Тихом океане. Как сообщили в Минобороны КНР, пуск был произведён с атомной субмарины, ракета с учебным боезарядом успешно поразила назначенную цель. В оборонном ведомстве отметили, что мероприятие проводилось в рамках ежегодных тренировок, сопредельные государства были заблаговременно уведомлены, а сам пуск соответствовал нормам международного права и не имел агрессивной направленности. При этом в Японии, Австралии и Новой Зеландии обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в регионе.

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Наталья Афонина
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