США призвали Китай участвовать в переговорах по контролю над вооружениями после того, как Пекин провёл испытательный пуск межконтинентальной ракеты с подводной лодки в Тихом океане. Такая позиция изложена в заявлении Госдепартамента, распространённом 6 июля.

«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны «пятёрки» [Совета Безопасности ООН]», — отмечается в документе.

Напомним, ранее военно-морские силы Китая осуществили плановые испытания межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования в Тихом океане. Как сообщили в Минобороны КНР, пуск был произведён с атомной субмарины, ракета с учебным боезарядом успешно поразила назначенную цель. В оборонном ведомстве отметили, что мероприятие проводилось в рамках ежегодных тренировок, сопредельные государства были заблаговременно уведомлены, а сам пуск соответствовал нормам международного права и не имел агрессивной направленности. При этом в Японии, Австралии и Новой Зеландии обвинили Пекин в дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что мир меняется, а Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. По его словам, США и Западная Европа теряют былое доминирование. Теперь наступает этап, когда ключевые страны будут создавать собственные союзы — экономические и политические.