Мировой баланс сил стремительно меняется, а Россия и Китай постепенно превращаются в новые центры глобального влияния. Такое мнение высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, прежняя доминирующая роль США и Западной Европы заметно ослабла. Эксперт считает, что мир вступил в новый этап, где ключевые игроки будут формировать собственые экономические и политические союзы.

«То же самое делает и Латинская Америка. То же самое — Мексика и Канада. Это уже происходит. Это всё большая ошибка? Бросьте. Только для менталитета американцев, которые не хотят видеть, что происходит с ними самими», — сказал эксперт.

Профессор добавил, что многие в США не готовы признать происходящие изменения, хотя глобальная перестройка международных отношений уже идёт полным ходом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными партнёрами и союзниками. По словам президента, отношения двух стран формировались веками, а не возникли в последние годы. Общая граница и длительная история взаимодействия, подчеркнул он, делают это партнёрство закономерным, а не временным.