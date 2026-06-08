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Регион
8 июня, 05:18

«Это уже происходит»: В США признали рост влияния России и Китая на мировой арене

Американский профессор Хадсон назвал Россию и Китай новыми центрами влияния

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мировой баланс сил стремительно меняется, а Россия и Китай постепенно превращаются в новые центры глобального влияния. Такое мнение высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

По его оценке, прежняя доминирующая роль США и Западной Европы заметно ослабла. Эксперт считает, что мир вступил в новый этап, где ключевые игроки будут формировать собственые экономические и политические союзы.

«То же самое делает и Латинская Америка. То же самое — Мексика и Канада. Это уже происходит. Это всё большая ошибка? Бросьте. Только для менталитета американцев, которые не хотят видеть, что происходит с ними самими», — сказал эксперт.

Профессор добавил, что многие в США не готовы признать происходящие изменения, хотя глобальная перестройка международных отношений уже идёт полным ходом.

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Владимир Озеров
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