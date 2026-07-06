Песков назвал испытания ракет суверенным правом Китая: Пекин не угрожает миру

Китай имеет суверенное право испытывать ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обеспокоенность Японии и Австралии из-за пуска ракеты подводного базирования КНР.

«Это суверенное право Китая — испытывать ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никому в мире и является нашим стратегическим партнёром», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Напомним, военно-морские силы НОАК ранее провели плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана. По данным Минобороны КНР, запуск был выполнен с атомной подлодки, ракета несла учебную боевую часть и точно поразила заданный район. В ведомстве подчеркнули, что испытание проходило в рамках ежегодной подготовки, Китай заранее уведомил заинтересованные стороны, и пуск полностью соответствовал международным нормам, не будучи направленным против какой-либо страны.

При этом глава МИД Австралии Пенни Вонг назвала запуск «дестабилизирующим фактором» и довела эту позицию до Пекина. Озабоченность в связи с пуском также выразили власти Японии и Новой Зеландии.