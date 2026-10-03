Инфляция под 90% и обвал риала: Тегеран готовится держать мощнейший удар США

Тегеран рассчитывает устоять перед новыми атаками США, которые могут превзойти по силе предыдущие. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя иранских властей.

По словам чиновника, положение в экономике остаётся крайне сложным, но страна подстраивается под обстоятельства. Он уверяет, что у Ирана по-прежнему есть средства, чтобы ответить на возможные бомбардировки.

Агентство приводит данные о состоянии экономики: инфляция подобралась к отметке в 90%, а национальная валюта за два месяца подешевела относительно доллара примерно на четверть.

По предварительным подсчётам источника, в сентябре Иран впервые за время конфликта не отгрузил на танкеры ни одной партии сырой нефти. При этом отдельные китайские заводы продолжают получать поставки — их обеспечивают из запасов в плавучих хранилищах.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность новых ударов по Ирану. Отвечая журналисту журнала Time, он допустил, что бомбардировки могут возобновиться после промежуточных выборов в Конгресс. Голосование намечено на ноябрь. Словом «возможно» глава Белого дома фактически оставил этот сценарий открытым.