В сентябре в Ормузском проливе атаковали 14 торговых судов

В сентябре в Ормузском проливе атакам подверглись 14 торговых судов. По подсчётам ТАСС, прошедший месяц сравнялся с июлем и занял второе место по числу таких инцидентов с начала конфликта.

Больше нападений было только в марте. Тогда под удар попали 20 судов. Сентябрьские атаки привели и к жертвам среди экипажей. По данным Международной морской организации, в результате 14 инцидентов погибли трое моряков.

Ещё два человека получили ранения. Столько же членов экипажей числятся пропавшими без вести. Ормузский пролив остаётся одним из ключевых маршрутов мировой морской торговли. Любые атаки на проходящие через него суда повышают риски для судоходства и перевозок энергоносителей.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда — удар пришёлся по судну во время движения и повредил машинное отделение. Экипаж, по имеющимся данным, в безопасности.