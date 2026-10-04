UKMTO сообщил о новом ударе по танкеру в Ормузском проливе

Танкер получил повреждения после попадания неизвестного снаряда в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, удар пришёлся по судну во время его движения через пролив. В результате было повреждено машинное отделение.

«Капитан танкера сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего машинное отделение получило повреждения. По имеющейся информации, члены экипажа находятся в безопасности», — говорится в уведомлении UKMTO.

Название танкера, его флаг и точное место инцидента пока не раскрываются. Кто именно мог быть причастен к удару, также не сообщается.

Это уже не первый подобный эпизод в районе Ормузского пролива за последние дни. UKMTO с конца сентября регулярно сообщает о судах, поражённых неизвестными снарядами, при этом причины и предполагаемые виновники большинства таких инцидентов официально не установлены.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё один танкер в Ормузском проливе загорелся после попадания неизвестного снаряда. После удара на борту возник небольшой пожар и произошло отключение электричества. Экипаж смог потушить огонь, после чего судно продолжило движение, пострадавших не было.