Снаряд ударил по танкеру в Ормузском проливе: На судне начался пожар

Танкер получил попадание снарядом, когда выходил из Ормузского пролива. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, капитан судна передал, что в него попал неизвестный снаряд. В результате на борту началось небольшое возгорание и пропало электричество.

В UKMTO уточнили, что огонь позднее удалось потушить, после чего танкер продолжил свой путь. Никто из членов экипажа не пострадал.

Название судна и его порт приписки в центре не раскрыли.

Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестный танкер загорелся после попадания неустановленного снаряда во время прохода Ормузского пролива. О происшествии ещё 1 октября сообщило британское Управление по торговым морским операциям.