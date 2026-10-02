В Ормузском проливе загорелся танкер после атаки

Неизвестный танкер загорелся после поражения неустановленным снарядом во время прохода Ормузского пролива. Об этом 1 октября сообщило британское Управление по торговым морским операциям (UKMTO).

В Ормузском проливе загорелся танкер. Фото © UKMTO

По данным ведомства, информация о происшествии поступила от третьей стороны. Экипаж судна, как сообщается, не пострадал. Причина пожара и характер повреждений пока устанавливаются, оценка возможного воздействия на окружающую среду также не проводилась.

UKMTO призвало суда соблюдать осторожность при проходе пролива и сообщать о подозрительной активности. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время добиться победы в конфликте с Ираном. Выступая в Белом доме, он также сообщил «о практически полном контроле» американских сил над Ормузским проливом. Он добавил, что в ближайшее время «что-то начнёт происходить», не раскрыв подробностей. Тем временем 29 сентября сразу три танкера подверглись атакам в Ормузском проливе. В одном случае неизвестный снаряд попал в левый борт танкера. Ещё одно судно находилось на входе в Ормузский пролив в момент удара.